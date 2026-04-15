Diyarbakır’da kurşun yağmuru: Uzun namlulu silah ve tabancayla inşaat bastılar
Yazı Boyutu
Olay, öğle saatlerinde mesai devam ederken meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanına gelen kimliği belirsiz iki kişi, hedef aldıkları Ş.T.'ye yaylım ateşi açtı. Çevredeki işçilerin ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Diyarbakır Emniyeti saldırının nedenini belirlemek ve failleri adalete teslim etmek için çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.