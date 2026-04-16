Katliamdan 2 Gün Önce "Hatıra" Talimi

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1 öğretmen ve 9 öğrenciyi hayattan koparan İsa Aras Mersinli'nin, kan donduran eyleminden hemen önce atış eğitimi aldığı saptandı. Ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın olaydan iki gün önce, Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek hedefleri vurduğu görülüyor.

Babanın Kan Donduran İfadesi: "Hedef Alarak Atış Yap"

Olayın ardından tutuklanan baba Uğur Mersinli'nin savcılık ifadesindeki detaylar, facianın nasıl hazırlandığına dair ipuçları verdi. Baba Mersinli, oğluna atış yaptırdığını kabul ederek şunları söyledi:

"Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim; silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. O anları hatıra kalsın ve hevesini köreltsin diye videoya çektim. Fotoğrafları WhatsApp'tan oğluma gönderdim, o da arkadaşlarına gösterip onları hayretler içinde bırakmış."

Arkadaşlarına "Gözdağı" mı Verdi?

İfadedeki en çarpıcı detaylardan biri de saldırganın poligondaki görüntülerini okul arkadaşlarına servis etmesi oldu. Emniyet birimlerinin ulaştığı bilgilere göre İsa Aras Mersinli, babası tarafından gönderilen "hedef alma" videolarını arkadaşlarına izleterek bir tür güç gösterisi yaptı. Bu durum, saldırının planlı ve hazırlıklı olduğu ihtimalini güçlendirdi.

Emniyet Müdürü Baba Tutuklu

Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi olan Uğur Mersinli, oğlunun silahlara erişimini sağladığı ve onu bu yönde eğittiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı katliamda, bir emniyet mensubunun oğluna verdiği "hedef alma" dersi, soruşturmanın seyrini "ihmalden" daha öte bir noktaya taşıdı.

Hastanelerde Kritik Bekleyiş Sürüyor

Öte yandan, saldırıda ağır yaralanan öğrencilerin tedavileri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde devam ediyor. 6 öğrencinin hala yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirilirken, şehirde ilan edilen 2 günlük yas ve eğitim arası devam ediyor.