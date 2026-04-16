Failin yanında ihmali olan da hesap verecek: Bakan Gürlek A Haber'de açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından yargı sisteminde kapsamlı değişiklikler yapılacağını ve suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılacağını belirterek, "Suça sürüklenen çocukların cezası artırılacak" dedi. Ayrıca Gürlek, ihmalkar ailelere sorumluluk getirileceğini, silahların muhafazasında yeni düzenlemeler yapılacağını ve okullarda işlenen suçların “nitelikli” kapsamına alınacağını duyurdu.