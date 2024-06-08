Esenyurt'ta kiraladıkları lüks rezidans dairelerinde kurdukları sahte çağrı merkezi sistemiyle vatandaşları arayıp "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz. Hakkınızda icra takibi başlatıldı" yalanıyla dolandırıcılık yapan biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 8 bin vatandaşa ait kişisel bilgi ele geçirildi.

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON YAPILDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. İhbarı yapan kişi bir çağrı merkezinden aranarak "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz. Borcunuzdan dolayı haciz başlatacağız. Söylenen miktarda parayı yatırırsanız icrayı durdururuz" diyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi.

LÜKS DAİRELER KİRALAMIŞLAR

Polis, yaptığı çalışmada şüphelilerin Esenyurt'ta 2 lüks rezidans dairesini kiralayarak çağrı merkezi haline getirdiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları baskında biri kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

8 BİN KİŞİYE AİT KİŞİSEL BİLGİLER BULUNDU

Evde yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, 8 bin vatandaşa ait kişisel bilgiler ele geçirildi. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler H.B. (25), D.E. (22), H.Ö. (22), M.Ç. (21) ve O.O. (23) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri nasıl ele geçirdiği ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.