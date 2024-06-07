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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 22:17 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 22:18

İZLE I Uluslararası 'uyuşturucu' kaçakçısı Orhan Ünğan İstanbul’da yakalandı!

Geçmişte birçok polisiye soruşturmanın merkezinde yer alan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul’da düzenlenen büyük bir operasyonun parçası olarak yakalandı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin daha ayrıntılı bir bilgiye ulaşılamazken, Ünğan, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde ‘azmettirici’ olmakla da suçlanmıştı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıllarda İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde 'azmettirici' olmakla da suçlanan, tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki yıllarda Covid-19 salgını nedeniyle izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan'ın, polisin bu sabah düzenlediği bir dizi operasyonda yakalandığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde emniyet güçlerince düzenlenen büyük bir operasyonun önemli bir parçası olarak yakalandığı öğrenilen Ünğan'ın, hangi suçlamayla gözaltına alındığı henüz bilinmiyor. Öte yandan şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Söz konusu operasyonun kaç ili kapsadığı ve Ünğan ile beraber kaç kişinin daha yakalandığı ise henüz belirtilmedi.

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