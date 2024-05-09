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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:30

İZLE I Çanakkale’de PKK-KCK operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.Ö. isimli şahsın adresine bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu. Şüpheli S.Ö., İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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