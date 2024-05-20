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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 02:04 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 02:23

İZLE I Reisi'yi taşıyan helikopter düştü! İşte helikopterin düştüğü arazi...

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Kaza sonrası helikopterin düştüğü arazinin görüntüleri ortaya çıktı. A Haber ekranlarında konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmede bulunan Askeri Stratejist İbrahim Keleş, “Bölgede hava sıcaklığı 7 dereceydi. Sağ olsalar bile donma ihtimalleri var” ifadelerini kullandı. Peki bölgenin coğrafi özelliği nasıl? İşte tüm detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.

DÜNYANIN EN ÇOK TAKİP EDİLEN HAVA ARACI

Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yapıyor. Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı. FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor.

Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.

HELİKOPTER KAZASI YAŞANDI

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

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