Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Enkaza ulaşıldı! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler

18.00 İranlı gazeteci Farid Modaresi, İbrahim Reisi, helikopterde bulunanların sağlık durumu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
Haberlerinin doğru olduğunu daha önce defalarca ortaya koyan güvenilir kaynaklarımdan yola çıkarak bana şunu duyurdular:
Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde kendisini ve beraberindekileri taşıyan helikopterin kazasında ağır ve ağır yaralanmışlardı. Dışişleri Bakanı Emir Abdolhiyan'ın, Tebriz Cuma İmamı El Haşim'in ve Doğu Azerbaycan Valisi Rahmati'nin durumunu hala bilmiyorum.
17.50 İran Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Şirketi, düşen helikopterin arama kurtarma toplantısı şu anda havalimanı şirketinin CEO'su ve ilgili uzmanların katılımıyla Tebriz havalimanında yapıldığını bildirdi.
17.49 Qiz Qala Barajı'nın açılışı sonunda Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin son fotoğrafı paylaşıldı.
17.45 Reisi'nin helikopterinin kaza yaptığı bölgede olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi.
İRAN İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA
17.00 İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi.
İran devlet televizyonuna konuşan Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtti.
Vahidi, "Cumhurbaşkanı'nı (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı." dedi.
Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir." ifadelerini kullandı.
16.58 Tebriz halkından bir temsilci, Etemad'a verdiği röportajda cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin geçirdiği kaza ile ilgili helikopterdeki kişilerle temas kurulmadığını, kurtarma güçlerinin şiddetli yağmur ve sis nedeniyle kaza mahalline henüz ulaşmadığını bildirdi.
WARZGHAN ŞEHRİ
Warzghan şehri; Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza yaptığı Warzghan şehri ile ilgili İran basınında şu bilgiler paylaşıldı:
Warzghan, doğudan Ahar'a, batıdan Marand'a, kuzeybatıdan Jolfa'ya, kuzeydoğudan Kalibar'a ve güneyden Tebriz'e kadar sınırlanmıştır.
Yaklaşık 2.386 kilometrekarelik bir alana sahiptir.
Varzeghan şehri Arsbaran ormanlarının ortasında yer almaktadır. Dağlık bir bölge olup, etrafı Ak Dağ, Misk Anbar, Kamtal, Joshun, Jale Dağ, İri Dağ, Kiamaki, Kharwana ve Pirsqa dağlarıyla çevrilidir.
Songun bakır kompleksi, deniz seviyesinden ortalama 2000 metre yüksekliğe sahip dağlık bir bölgede ülkenin ikinci bakır direği olan ve Karadağ sıradağlarının bir bölümünde yer alan bu bölgede yer almaktadır.
Bu bölgede kışlar soğuk ve dondurucu, yazlar ise ılıman geçer ancak yılın çoğu günü sislidir.