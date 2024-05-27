SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 18:21 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 18:45

İZLE I Erzincan İliç'te yeni bir toprak kayması daha oldu! İşte o anlar...

Son dakika haber: Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından yeni bir toprak kayması daha yaşandı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte o anlar...

ERZİNCAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu sosyal medyadan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Vali Aydoğdu "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde alan bosaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." dedi.

Erzincan İliçteki maden faciasının bilirkişi raporu tamamlandı: 13 kişinin asli kusurlu! 4 kişi daha tutuklandı
Erzincan İliç'teki maden faciasının bilirkişi raporu tamamlandı: 13 kişinin asli kusurlu! 4 kişi daha tutuklandı



13 ŞUBAT'TA FACİA YAŞANMIŞTI
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Adıyaman'da sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var
27.05.2024Pazartesi
İZLE I Kayseri'de 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı!
27.05.2024Pazartesi
İZLE I Samsun'da park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
27.05.2024Pazartesi
Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? Yayın ihbar kabul edildi! Gizemli telefon konuşması: Bizden şüphelenmezler artık
27.05.2024Pazartesi
Bayrampaşa'da bir sürücü şampiyonluğu kutlayan taraftara çarpıp kaçtı! O anlar kamerada
27.05.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Astrolog Meral Güven’den yeni paylaşım! Skandal savunma 00:53
Astrolog Meral Güven'den Skandal savunma
27.05.2024Pazartesi
Astrolog Meral Güven canlı yayında ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu 00:49
Herkes onu Astrolog sanıyordu, ''Küfürolog'' çıktı!
27.05.2024Pazartesi
Emekli Haziran maaşını ve ikramiyesini ne zaman alacak? SSK - Bağ- Kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? 01:58
Emekli Haziran maaşını ve ikramiyesini ne zaman alacak?
27.05.2024Pazartesi
PENDİK’TE PARÇALANMIŞ CESET DEHŞETİ: 16 parçaya bölünmüş ve ayrı ayrı çöp konteynerlerine bırakılmış erkek cesedi bulundu! Detaylar kan donduruyor 00:48
Pendik'te dehşet! 16 Parçaya bölünmüş ve kafa derisi yüzülmüş erkek cesedi bulundu!
27.05.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA