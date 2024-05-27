İZLE I Erzincan İliç'te yeni bir toprak kayması daha oldu! İşte o anlar...

ERZİNCAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu sosyal medyadan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Vali Aydoğdu "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde alan bosaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." dedi.

İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde alan bosaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir.



Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir. — Hamza Aydoğdu (@drhamzaydogdu) May 27, 2024





13 ŞUBAT'TA FACİA YAŞANMIŞTI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.