İZLE I Çanakkale'de 103 kaçak göçmen yakalandı, 8 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda, 26 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Afganistan uyruklu 103 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda, 55 bin 450 TL, 690 Euro, 300 Dolar, 10 araç, 6 el hava pompası, 14 can yeleği, 3 can simiti ve 22 Şambrel ele geçirildi.

103 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli serbest kaldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.