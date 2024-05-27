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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 19:48 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 19:49

İZLE I Çanakkale'de 103 kaçak göçmen yakalandı, 8 şüpheli tutuklandı

Çanakkale’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içinde düzenlenen 8 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afganistan uyruklu 103 kaçak göçmen yakalandı. 8 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda, 26 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Afganistan uyruklu 103 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda, 55 bin 450 TL, 690 Euro, 300 Dolar, 10 araç, 6 el hava pompası, 14 can yeleği, 3 can simiti ve 22 Şambrel ele geçirildi.

103 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli serbest kaldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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