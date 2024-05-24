Erzincan İliç’teki maden faciasının bilirkişi raporu tamamlandı: 13 kişinin asli kusurlu! 4 kişi daha tutuklandı

Tasarım ve projelendirme aşamasında yığın liçin duraylılık (Herhangi bir cismin yerini ve konumunu

koruyabilmesi koşulu) analizinde hazırlanan raporlarda, meri mevzuatlarının gerekliliklerini sağlayacak veri setlerinin kullanılmadığı belirtilerek, Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlüklerin de yerine getirilmediği ifade edildi.

13 KİŞİ ASLİ KUSURLU SAYILDI

Altın madeni ocağını işleten şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan, global projeler başkan yardımcısı J.H. ve Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 13 kişinin asli kusurlu olduğu kanaatine varıldı.