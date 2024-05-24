Erzincan İliç’teki maden faciasının bilirkişi raporu tamamlandı: 13 kişinin asli kusurlu! 4 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan 4 kişi tutuklandı.
Çöpler köyündeki altın madeni ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu oldukları kanaatine varılan, şirketteki iş sağlığı güvenliği müdürü S.Ç, operasyon şefi F.Y, proje koordinatörü Ö.A. ve delme patlatma mühendisi M.K, ifadeleri alınmak üzere bulundukları illerdeki adliyelere çağırıldı.
Savcılık sorgusu sonrası 4 zanlı, sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.
Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TUTUKLI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.
BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.
32 KİŞİ DAHA KUSURLU BULUNDU
Cumhuriyet Başsavcılığının, Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürüyor.
Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu.
Raporda, altın madeni ocağını işleten şirketin izin belgeleri, olay yönetimi ve kusurlularının da incelendiği aktarıldı.
RAPOR SONUCU AÇIKLANDI: İŞLER DOĞRU YÜRÜMEMİŞ
Bilirkişi heyetinin değerlendirmeleri sonucu hazırlanan 262 sayfalık raporda, olay, 5510 sayılı SGK Kanunu 13/a-b maddesi gereğince "iş kazası" olarak tanımlandı.
Şirketin organizasyon şemasının incelenerek, yöneticiler, mühendisler ile diğer görevlilerin görev sorumluluk ve yetkilerin tanımlandığı raporda, olayın meydana gelmesinin sebeplerine değinilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Proje yönetim mekanizmasının doğru/işler şekilde kurulmamış olmamasının, Faz4B olarak kapasite artışına gidilmiş olmasının ve hazırlanan projelerdeki tasarım eksiklik/hatalarının bulunmasının, işletme aşamasında proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edilmesinin, Faz 5 inşaatı sırasında, yığın liçine yakın mesafelerde ve yüksek miktarda patlayıcı kullanılarak yapılan patlatmaların yığın liçine olası hasar risklerinin belirlenmemesinin, uyarı sistemlerinin yetersiz olmasının, çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmamasının olayın meydana gelmesinde etkili olduğu kanaatine varılmıştır."
Raporda, olayın çevre kirliliğine sebep olduğu görüşüne de yer verildi.