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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 18:46 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 18:46

İZLE I Antalya'da öğretmenlerin 'deve' sınavı!

Antalya'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında öğrencilere hayvan sevgisi kazandırmak için okul bahçesine getirilen atlar ve deve, büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sevip bindiği deveye binen öğretmenler ise panik ve korku yaşadı. İşte o anlar...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'daki okullarda kutlama öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 19 Mayıs kutlamasının son hazırlıkları yapılırken öğrencilere bir de sürpriz yapıldı. Kangal Federasyonu Genel Başkanı İrfan Deveci, 1 deve ve 2 atla okul bahçesine geldi.

ÖĞRENCİLER SEVDİ, ÖĞRETMENLER KORKTU

Lisenin bahçesinde atlar gösteri yaparken deveye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, at ve deveye sırayla bindirilip okul bahçesinde gezdirildi. Öğrencilerden sonra deveye kadın öğretmenler binmek istedi. Tek tek binen öğretmenler kadar, korktukları için iki kişi binen öğretmenler de oldu. Bazu öğretmenlerin, deve ayağa kalkarken panikle havuta tutundukları görüldü.

İlk defa deveye bindiğini ve biraz korktuğunu anlatan Gülay Gök, "Fazlasıyla korkuyorum. Heyecan da var ama iyi ki binmişim. Nasıl ineceğimi düşünüyorum" dedi. Selma Karakaş da "Güzel bir etkinlik oldu, korkuyorum ama gayet eğlenceli oldu. Alıştık" dedi. Deveye yalnız başına binmeyi tercih eden Canan Atik ise "İlk defa biniyorum. Başta korktum ama harika bir duygu. Çok alıştım ve çok güzel. Yükseklik korkusu vardı ama şu an iyiyim" diye konuştu.

Öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten İrfan Deveci de öğrencilerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Deveci, "Çok korktu öğretmenler. Daha önce hiç binmeyenler vardı. Binip indikten sonra, tekrar binmek istediler. Devemiz tehlikeli değil. Hem atımız hem de devemiz eğitimlidir" dedi.

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