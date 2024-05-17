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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 17:49 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 17:49

İZLE I Kayseri'de 9 yıl hapis cezası bulunan firari bazanın altında çıktı! İşte o anlar...

Kayseri'de 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kapısında "kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odadaki bazanın altında saklanırken yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi C.M.K.'nın 25) adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Kapısında "kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odaya giren ekipler, şüpheli şahsı bazanın altında saklanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi.

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