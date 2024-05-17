PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 19:10 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 19:14

İZLE I Hemşire Selen Bilgin'in şüpheli ölümü: Hastane odasında cansız bedeni bulundu! Korkunç iddia...

İstanbul Beylikdüzü'nde bir hastanenin yoğun bakımında yatan dedesinin yanında refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin hastanedeki bir odada ölü olarak bulundu. Selen Bilgin'in, erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Doktor Fatih A. tarafından koluna enjekte edilen ilaç sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen Doktor Fatih A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin (24), başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti. İddiaya göre hastanenin yoğun bakım doktoru olan Fatih A. ile hemşire Selen Bilgin'in bir süredir arkadaş oldukları öğrenildi. Genç hemşire Selen Bilgin, pazartesi sabaha karşı hastanedeki bir odada hareketsiz şekilde bulundu. Hemşire Bilgin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLAÇ DOKTORUN CEBİNDEN ÇIKTI

Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm için başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Hemşire Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği iddia edilen ilaç odada bulunamadı. Yapılan incelemenin ardından ilacın ampulü Doktor Fatih A.'nın cebinde bulundu.

"SABAH SELEN'İN YÜZÜ MORARMIŞTI"

İfadesi alınan Doktor Fatih A. Selen Bilgin'le arkadaş olduklarını ve aralarında ilişki olduğunu ifade ederek, olay gecesi başı ağrıdığı için ağrı kesici ilacı damar yolu açarak verdiğini söyledi. Sabah uyandığında Selen'i yüzü morarmış olarak bulduğunu iddia eden Doktor Fatih A., ameliyat öncesi kullanılan ilacı ise Selen'in enjekte ettiğini söyledi.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ, MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Şüpheli olarak ifadesi alınan Doktor Fatih A. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği Doktor Fatih A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Gaziantep'teki 16 yıllık sırrın altından 'vahşet' çıktı!
17.05.2024Cuma
İZLE I Antalya'da öğretmenlerin 'deve' sınavı!
17.05.2024Cuma
İZLE I DEAŞ operasyonunda paketlenen şüpheliler adliyede!
17.05.2024Cuma
İZLE I Tekirdağ'da önce bıçaklar konuştu sonra mermiler havada uçuştu!
17.05.2024Cuma
İZLE I Kayseri'de 9 yıl hapis cezası bulunan firari bazanın altında çıktı! İşte o anlar...
17.05.2024Cuma
Bunlar da Var
Tokat Erbaa son dakika haberi: Alacaklısının başına keserle vurdu | O anlar kamerada 01:32
Alacaklısına keser salladı!
17.05.2024Cuma
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın Türkiye her yeri kuşatacak endişesi! Sesi titredi kekeledi 00:31
Korkudan sesi titredi!
17.05.2024Cuma
İnci Taneleri’nin Zahir’i Mustafa Yıldıran’ın kendisinden de ünlü kardeşi bakın kim! Meğer ’’Gaddar’’ dizisinin Kurt’u ile... 00:44
İnci Taneleri'nin Zahir'i Mustafa Yıldıran'ın kardeşi meğer kendisinden de ünlüymüş...
17.05.2024Cuma
Yetkisi yok fikri çok! Sözde ’Cinsel terapist’ Buse Aydın’a Reklam Kurulu’ndan ağır ceza! Savunması pes dedirtti! 00:36
Buse Aydın'a ağır ceza!
17.05.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA