İZLE I Adana’da otobüs şoförünü acımasızca darp ettiler | O anlar kameraya böyle yansıdı...

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.D.'nin (44) sürdüğü Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsü durağa yanaşmak isterken elektrikli bisiklet sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bisikletteki A.Y. (29), M.Y. (23) ve S.Ş. (19) otobüsün camını yumrukladı. Bunun üzerine otobüsten inen şoför, 3 kişi tarafından öldürülesiye dayak yedi.Bu sırada belediye otobüsü şoförü yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar sakinleştirilirken olay yerine sevk edilen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı. Yaralanan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganların emniyetteki işlemleri sürüyor.