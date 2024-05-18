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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 11:39 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 11:39

Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu

Müge Anlı son dakika haberleri... Müge Anlı'da haftalarca aranan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Programda Şaban'ın eski eşi Emine Karabulut ile yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün yasak aşk yaşadığı tespit edildi. Cinayeti itiraf eden Emine, Burhanettin'in Şaban'a önce beyzbol sopası ile vurduğunu daha sonra ise iple boğduğunu söyledi. Ancak Burhanettin, hakkındaki iddiaları inkar etti. Müge Anlı programın bugünkü bölümünde flaş gelişmeyi duyurdu. Cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Şaban Ataş nasıl öldürüldü? Emine Karabulut eski eşini neden öldürdü? Burhanettin Öztürk yakın arkadaşını öldürdüğünü kabul etti mi? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu

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