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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024, 20:10 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 20:10

İZLE I Boğazına bozuk para kaçan yeğenini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı! İşte o anlar...

Hatay'ın Antakya ilçesinde boğazına madeni para kaçan çocuk, amcasının sürücü kursunda öğrendiği Heimlich manevrasını uygulamasıyla kurtarıldı. Amcanın yeğenini kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Hatay'ın Narlıca Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Ömer Arslan'ın boğazına 1 TL'lik madeni para kaçtı. Bahçede dinlenmek için oturan 23 yaşındaki Adnan Arslan, yeğeni Ömer'in nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Sürücü kursundan öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan Arslan, 7. denemede madeni parayı yeğeninin boğazından çıkarmayı başardı.

Amca Arslan'ın ölümle burun buruna gelen 3 yaşındaki yeğenini kurtardığı anlarsa saniye saniye anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde 3 yaşındaki çocuğun salıncakta sallanırken boğazına paranın kaçması ve amcası Adnan'ın Heimlich manevrasıyla yeğenini kurtardığı anlar yer aldı.

"HEİMLİCH MANEVRASIYLA YEĞENİMİN HAYATINI KURTARDIM"

Heimlich manevrasıyla yeğeninin hayatını kurtaran Adnan Arslan, "Bahçede dinlenmek için oturuyordum, o esnada yeğenim salıncakta sallanıyordu. Elinde bozuk paralarla sallanırken boğazına kaçtı. Ben otururken yeğenim yüzü kırmızı şekilde yanıma geldi. İlk önce fark etmedim ama sonra nefes alamadığını fark ettim. Hemen sırtını kendime doğru çevirip Heimlich manevrasına başladım. 7 manevradan sonra boğazından 1 TL metal para çıktı. Ondan sonra derin bir nefes aldım. Sürücü kursundaki derslerden öğrendim. Sosyal medyalardan gördüğüm Heimlich manevrası videolarını izlerken öğrendim. Heimlich manevrasıyla yeğenimin hayatını kurtardım" dedi.

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