Başkan Erdoğan’dan Kırım Tatar Sürgünü’nün 80’inci yıl dönümünde anlamlı mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü...



Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hâlâ acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.… pic.twitter.com/icaLr24NJH — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2024

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü olduğunu belirterek şunları kaydetti: