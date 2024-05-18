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Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümünde anlamlı mesaj

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 15:04 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 15:34
Başkan Erdoğan’dan Kırım Tatar Sürgünü’nün 80’inci yıl dönümünde anlamlı mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceklerini bildirdi.

"Haklarını savunmayı sürdüreceğiz"

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hala acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yad ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz."

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