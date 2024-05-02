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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024, 18:59 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 19:00

Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında yangın paniği!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında yangın paniği yaşandı. Otoparkta bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kapladığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sarıyer'de bulunan Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kapladığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alış veriş merkezinin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yoğun dumanlar nedeniyle otopark kapatıldı
Yangın esnasında oluşan dumanlar nedeniyle alış veriş merkezi kapatılarak araçların giriş ve çıkışına izin verilmedi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sonrası yaptıkları duman tahliyesinin ardından otopark yeniden hizmete açıldı.

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