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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024, 18:25 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 18:25

İZLE I Üsküdar'da dehşet! Beton pompası 4 katlı apartmanın üzerine yıkıldı | O anlar kameraya böyle yansıdı...

Üsküdar’da inşaat alanında çalışma sırasında beton mikser pompası bitişikte bulunan 4 katlı binanın üzerine devrildi. Binanın balkonları zarar görürken o anların görüntüsü ortaya çıktı. İşte o korku dolu anlar...

Olay, sabah saatlerinde Üsküdar Acıbadem Mahallesi Başkent Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanına beton dökmek için hazırlanan beton pompası dengesinin bozulmasıyla devrildi. Olay yerine vinç çağrıldı. Beton pompası vinç ile kaldırılmaya çalışırken bağlanan zincirlerin kopmasıyla tekrar devrildi. Beton pompası inşaat sahasının yanındaki binanın balkonlarına çarptı. İki balkon zarar görürken o anlar kameraya yansıdı.. Balkonlar hasar oluşurken polis ekipleri sokak üzerinde önlem aldı. Beton pompası daha sonra yapılan çalışma ile kaldırıldı

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