RAMAZAN İMSAKİYE
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İSTOÇ'ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!

İSTOÇ'ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!
29.04.2020 19:54

Son dakika haberine göre, İstanbul Bağcılar'da İSTOÇ'ta bulunan bir işyerinde yangın çıktı. İşyeri alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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