Son dakika haberine göre, İstanbul Bağcılar'da İSTOÇ'ta bulunan bir işyerinde yangın çıktı. İşyeri alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İSTOÇ'ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!
29.04.2020 19:54
- İSTOÇ'ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!
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