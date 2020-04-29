Son dakika: İstanbul'da pes dedirten görüntü! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

29.04.2020 16:44

Son dakika haberi... İstanbul'da corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan meydan ve caddeler havaların ısınmasıyla hareketlendi. Şirinevler meydanı ve meydana çıkan caddelerde yoğunluk dikkat çekti.

Koronavirüsle(corona virüs) mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uymayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı. İstanbul'un hareketli noktalarından biri olan Şirinevler Meydan ve meydana çıkan caddelerde önceki günlere göre daha yoğun bir kalabalığın olması dikkat çekti. Cadde üzerinde bulunan esnaflar yoğunluk nedenin havaların ısınmasının yanı sıra ramazan ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak olmasının da etkisi olduğunu söyledi.





"DÜNE GÖRE DAHA KALABALIK"

Cadde üzerinde esnaf olan Fevzi Demirhan, "Genelde bu saatlerde kalabalıklar oluyor. Genelde çok yabancı dolaşıyor bizim Şirinevler'de. Bugün havanın ısınmasıyla düne göre daha kalabalık" diye konuştu.



