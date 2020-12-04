İstanbul'da bir garip kaza! Kendisi bile şaştı kaldı

İstanbul Şişli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir lüks araç, önündeki kamyonete çarptı. Kaza sonucu kamyonet yola savrularak yan yatarken, kaza sonrası Çağlayan istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kısa süreli şok yaşadı.

Şişli'de Piyalepaşa Bulvarında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks araç sürücüsü, önündeki kamyonete çarptıktan sonra refüjdeki demir korkulukları parçaladı. Kazada, otomobilin çarptığı kamyonet yola savrularak yan yattı. İki sürücü de kazadan yara almadan kurtulurken Çağlayan istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.





Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, otomobil sürücüsü Canberk Alaş henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önündeki kamyonete daha sonra refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Otomobilin çarptığı kamyon yol kenarındaki ağacı devirerek yan yattı. Kazada iki sürücü de kendi imkanları ile araçlarından çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Piyalepaşa Bulvarı üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, trafiği yönlendirdi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.





Görgü tanığı Necip Yalçın "Ben yukarıdan geliyordum. Otomobil arkadan gelerek kamyonete vurdu. Daha sonra demir korkulukları parçaladı. İki taraf da araçlarda tek başınaydı. Yaralı kimse yok. Çok geçmiş olsun" dedi.