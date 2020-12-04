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SON DAKİKA VİDEO: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine dava

SON DAKİKA VİDEO: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine dava
04.12.2020 14:59
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Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan; ''Eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleri ile hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar.'' dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT DAVASI
Eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleri ile hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur bunu da öğrenmesi lazım.

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