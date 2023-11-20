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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 17:12 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 17:27

Manisa Salihli'de cinayet haberi! Katilden şok ifade! Caniliğini anlattı: ''Anne Kızı Telle Boğdum, Cesetleri Asansörle 4. Kata Gönderdim''

Türkiye'nin gündeminde yer alan acı olay Manisa'da Salihli'de yaşandı. Asansör çağıran bina sakinleri kapıyı açtıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Anne-kızın cansız bedenlerini gören komşular hemen polisi aradı. Anne kızı boğarak öldüren katilin kimliği ise herkesin kanını dondurdu. Katil Atalay Yüksel caniliğini ''Anne Kızı Telle Boğdum, Cesetleri Asansörle 4. Kata Gönderdim'' ifadesiyle itiraf etti. İşte detaylar...

Korkunç olay,Manisa'nın Salihli ilçesi, Kocaçeşme Mahallesi 63. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Bir apartman sakini, sabah saatlerinde komşuları olan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜKLERİ ANLAŞILDI
Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü ve cesetlerinin başka bir yerden asansöre taşındığı anlaşıldı.

ALT KOMŞU ÇIKTI
Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında katil zanlısının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen alt kat komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.

A.Y. polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

Zanlının işlemlerinin ardından Salihli'ye getirileceği belirtildi.

14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen ve lisede eğitim gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.


Fotoğrafta: Atalay Yüksel

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak dün sabah uçak ile Ankara'ya giden alt komşuları Atalay Yüksel'i gözaltına aldı.

Çiftçilik yapan Yüksel, Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Yüksel, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yüksel, savcılıktaki ifadesinde, Devrim Güler ile sevgili olmak istediğini belirterek, "Ancak bundan kızı Doğa Etyemez haberdar oldu. Bunun üzerine evlerine çıktım. Tartışma çıktı. Doğa'yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sırlarında yaşandı. Bu arada evde bekledim. Yaklaşık 2 saat sonra Devrim Güler eve geldi. Sonra onu da telle boğarak öldürdüm. Olay apartmanın ikinci katında yaşandı. Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve asansörü 4'üncü kata gönderdim. Sonra sabah bilet alarak trenle önce İzmir'e, ardından yine bilet alarak uçakla Ankara'ya gittim" dediği öğrenildi.

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