Hırsızlar koronavirüsü fırsat bildi! Maske takıp otobüslerde... 15.03.2020 11:32

Koronavirüs salgınını fırsat bilen hırsızlar, tanınmamak için maske takarak yankesicilik yaptı. 4'erli gruplar halinde otobüs duraklarında vatandaşları sıkıştırarak ceplerindeki telefonları çalan şüpheliler yakalandı.

Başkentte 4 maskeli yankesici yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında 4'erli grup şeklinde yarım daire çizerek vatandaşları sıkıştıran ve vatandaşın cebindeki telefonu çalan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Tanınmamak için maske takan 4 şüpheli şahsa yönelik soruşturmada 10 farklı olayı aydınlatan ekipler, güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti.

Görüntülerde, yankesicilerin mağdurları otobüse binmeden önce takip ettiği, uygun bir anda vatandaşın cebindeki telefonu aldıkları görülüyor.

Pts kameralarını izleyerek otobüslerin plakalarını belirleyen ekipler, otobüslerden alınan kameralarda ve metro girişlerinde yapılan çalışmalarda şüphelileri tespit ederek buluştuklarını çay bahçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.