İstanbul'un Kartal ilçesinde dün meydana gelen korkunç olayda Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan 33 yaşındaki Ömür Erez, 20 suçtn sabıka kaydı olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Rahmi Uygu isimli şahıs tarafından vurulmuştu., Uygun, olay yerinden hızla kaçarken, Erez ilk müdahelenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Erez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken şüpheli Uygun ise polis ekiplerince Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.





ŞÜPHELİ RAHMİ UYGUN ADLİYEDE

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Rahmi Uygun ve Musa Teymur sağlık kontrolünün yapılmasından sonra bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen şüpheliler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi.





'EV ALMASI İÇİN PARA VERMİŞTİM'

Şüpheli Rahmi Uygun, savcılık ifadesinde Ömür Erez'le 2 yıl önce tanıştığını, aralarında duygusal ilişki yaşandığını belirterek '2021 yılında cezaevine girmeden 187 bin lira paramı maktule elden verdim. Evleneceğimizi düşündüğümden ben cezaevindeyken ev alsın diye verdim. Kendisi de para ekleyerek ev alacağını söyledi. 14 Eylül 2021 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Sonrasında maktul bana soğuk davranmaya başladı. Kendisini aradığımda telefona erkek şahıs çıkıyordu. Bu şekilde aramız bozuldu. Ama arada konuşuyorduk ve benden hediye istedi. Ben de hediyeler gönderiyordum. Tüm bunlar telefonumda vardır. Bana paramla annesine ev aldığını söyledi. Paramı istediğimdeyse vermeyeceğini söyledi' dedi.

'PANİKLEDİM, YERE DÜŞÜNCE KAFASINA SIKTIM'

Sabah'ın haberine göre ifadesinin devamında şüpheli Uygun, 'Ben de konuları konuşmak için İstanbul'a geldim. Kendisini çağırdım, yaklaşık yarım saat iş yerinin önünde konuştuk. Sonra 15 dakika da içeride konuştuk. Paramı istedim. Aramız iyi değildi ama ayrılmamıştık. Ayrıca maktul bana cinsel ilişkimizle ilgili şantaj yapmaya başlamıştı. Ben sadece paramı istedim. Sağlık Merkezi'nde konuşurken arkamdaki şahıs elini belime götürünce panikledim. Silahla havaya ateş etmek istedim. Ömür yere düşünce kafasına 2-3 el ateş ettim. Kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Olay yerine gittiğim Musa ile dün tanıştım. Musa'nın silahımı görmediğini düşünüyorum. Olay yeri kalabalıklaşınca panikleyip kaçtım. Musa'ya ise ateş ettiğimi söylemedim' şeklinde konuştu.





SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

İfadelerinin ardından şüpheli Rahmi Uygun ve şüpheli Musa Teymur 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.





Savcılık, sevk yazısında maktul Ömür Erez'in olay günü ateşli silahla bitişik mesafeden kafasın ateş etmek suretiyle yaralandığını, saat 15.00 sıralarında hastanede hayatını kaybettiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.





SAVCILIK SOMUT DELİLLERİ VURGULADI

Savcılık, sevk yazısının devamında yapılan araştırma sonucu görüntü kayıtları ve bilgi sahibi kişilerin beyanları doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüphelinin Rahmi Uygun olduğunun anlaşıldığını, şüpheli Musa Teymur ile birlikte kiralık araçla olay yerine gittiklerini, olayın ardından firar ettiklerini belirterek şüpheli Rahmi Uygun'un suçlamayı kabul edici beyanı, üzerinde bir adet tabanca bulunması, olaya ilişkin net kamera görüntüleri, bilgi sahiplerinin şüphelinin maktulü rahatsız ettiğini söylemeleri, maktul ölü muayene tutanağı, şüpheli Musa'nın her ne kadar olaya yardım etmediğini söylese de Rahmi'nin kıyafetlerini değiştirmesine yardım ettiği gerekçeleriyle şüphelilerin tutuklama talebiyle sevk edildiği açıklandı.







CENAZE NAMAZI KILINDI

Kartal'da görev yaptığı 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde uğradığı ilahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez için cenaze namazı kılındı.





Kartal'daki Kavaklı Hacı Ahmet Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Erez'in ailesi, yakınları, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile vatandaşlar katıldı.





Camide, Erez'in annesi Gülsüm, kızı Buğlem ve kardeşi Menderes Erez ile yakınları tabutun başında dua etti.

Erez'in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası'ndaki aile mezarlığına gönderildi.