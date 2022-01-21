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İstanbul’da turiste dehşeti yaşatan taksici yakalandı

İstanbul’da turiste dehşeti yaşatan taksici yakalandı
21.01.2022 17:03

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Beyoğlu’nda Fransız turist çifte önce para vermek istemeyen ardından kaçırdığı kadın turisti darp eden taksici gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından taksici M.D., adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre; Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche eşi Harnoufi Yasmine , Karaköy'de kaldıkları otelin önünden 34 THL 61 plakalı taksiye binerek Taksim'e gitmek istedi. Çift Taksime geldiğine taksimetre 20 TL göstermesi üzerine turistler 100 TL verdi. Çift para üstünü beklerken taksici M.D(32) “Para yok gidin” diyerek bağırdı. Çift ve taksici arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Tartışma sırasında Djamel Bendeddouche'yi araçtan indiren taksici M.D., kadın turisti kaçırdı. Bir süre kadını ara sokaklarda gezdiren taksici, Karaköy'e yöneldi. Meclis-i Mebusan Caddesi'ne gelen sürücü, burada kadını darp ederek araçtan indirmek istedi. Yaşanan o anlar kadın turistin ve çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Taksicinin kadını arabadan sürükleyerek indirdiği ve vurduğu görülen görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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