HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sıcaklık 40 dereceyi bulacak

17.05.2020 12:01

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlanırken, bugün yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı belirtildi. Manisa ve Antalya gibi bazı illerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 17 Mayıs 2020 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'un kuzeyi ile gece saatlerinde Trabzon ve Rize kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri puslu

SAMSUN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık





ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık