HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sıcaklık 40 dereceyi bulacak

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlanırken, bugün yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı belirtildi. Manisa ve Antalya gibi bazı illerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 17 Mayıs 2020 hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'un kuzeyi ile gece saatlerinde Trabzon ve Rize kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri puslu
SAMSUN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık