Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışının yanı sıra görüş mesafesini sıfıra indiren tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

İran sınırında 5 araç mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, İran sınırındaki Çobanpınar köyü yolunda seyir halinde olan 5 araç, yoğun tipi nedeniyle ilerleyemeyerek kara gömüldü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin hummalı çalışmasıyla ulaşıldı

Kar savurma araçları ve iş makineleriyle bölgeye ulaşan ekipler, fırtınaya rağmen yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Yürütülen hummalı çalışma sonucu kara gömülen araçlara ve içerisindeki çok sayıda vatandaşa ulaşıldı. Ekiplerin yolu temizlemesiyle mahsur kalan araçlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

Zincirsiz ve tedbirsiz yola çıkmayın uyarısı

Kurtarılan sürücüler, dondurucu soğukta kendilerine ulaşan ekiplere teşekkürlerini iletti. Yetkililer, yüksek kesimlerde karla mücadele ve yol genişletme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek; sürücülerin özellikle bu güzergahlarda zincirsiz ve tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda hayati bir uyarıda bulundu.