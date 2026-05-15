Kars’ta 3 kardeşin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Kars’ta 3 kardeşin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: Üç Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti

Kars-Sarıkamış kara yolunun Bozat köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Erdem Tanç idaresindeki 61 AIJ 660 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole devrilerek takla attı.

Araç İçinde Sıkıştılar

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Erdem Tanç ile araçta yolcu olarak bulunan kardeşleri Tuncay Tanç ve Ahmet Tanç, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanede Acı Haber

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuncay Tanç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavileri devam eden diğer iki kardeş Erdem ve Ahmet Tanç'ın ise hastanedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü akmasını sağladı. Bölgede inceleme yapan ekipler, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

