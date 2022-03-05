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Güvercin kutusu ve baklava paketinden uyuşturucu çıktı

Güvercin kutusu ve baklava paketinden uyuşturucu çıktı
05.03.2022 13:59 - Son Güncelleme: 05.03.2022 13:59

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Hatay’da güvercin götürmeye çalıştıkları kargo kolisi ile baklava paketinden uyuşturucu madde çıktı, gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik şehirlerarası otobüslerde çalışma yaptı. Yapılan aramada içerisinde 2 adet güvercin bulunan kargo kolisinin altına gizlenmiş halde ve içinde baklava bulunan kutuda 322,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle ilgili 4 şüpheli tespit edilip gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.B. ile C.İ.Ç. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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