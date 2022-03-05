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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
05.03.2022 14:12 - Son Güncelleme: 05.03.2022 14:13

OTOMATİK OYNAT

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Kırıkkale'de bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza, Kırıkkale'de Millet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. idaresindeki 34 EZ 066 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen F.E.E.(13) isimli çocuğa çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 yaşındaki çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü S.P. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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