Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULDU

Olay, Giresun'un merkez Güre Mevkii Plajlar Bölgesi'nde meydana geldi. Ağrı nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Cihan Tekin, öğleden sonra serinlemek için denize girdi. Kıyıdan uzaklaşan Tekin, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik, AFAD, AKUT ve ATAK ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat boyunca hem denizden hem de kıyıdan arama çalışması yürüttü.

ACI HABER SAHİLE ULAŞTI

Arama çalışmaları sonucunda Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. O anlarda sahilde bulunan yakınları fenalık geçirdi. Tekin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.