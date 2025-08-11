Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Giresun’un merkez Güre Mevkii Plajlar Bölgesi’nde serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Cihan Tekin, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik, AFAD, AKUT ve ATAK ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarında Tekin’in cansız bedeni bulundu. Sahildeki yakınları acı haberle fenalık geçirirken, cenaze otopsi için Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULDU
Olay, Giresun'un merkez Güre Mevkii Plajlar Bölgesi'nde meydana geldi. Ağrı nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Cihan Tekin, öğleden sonra serinlemek için denize girdi. Kıyıdan uzaklaşan Tekin, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik, AFAD, AKUT ve ATAK ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat boyunca hem denizden hem de kıyıdan arama çalışması yürüttü.
ACI HABER SAHİLE ULAŞTI
Arama çalışmaları sonucunda Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. O anlarda sahilde bulunan yakınları fenalık geçirdi. Tekin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.