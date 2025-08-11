Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

OTOMOBİL VE PATPAT ÇARPIŞTI

Kaza, Amasya-Taşova kara yolu Çiğdemlik köyü yakınlarında meydana geldi. Kasım Kayretli'nin kullandığı 06 DZA 434 plakalı otomobil ile Fatih Pazar'ın sürdüğü patpat tipi tarım aracı çarpıştı.

ANNE VE OĞLU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle patpattaki Nesrin Pazar (53) ve oğlu Fatih Pazar (24) olay yerinde yaşamını yitirdi.

6 KİŞİ YARALANDI

Patpattaki diğer 1 kişi ve otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AİLE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Anne Nesrin Pazar'ın yıllar önce oğluna böbreğini verdiği öğrenildi. Kaza sonrası Pazar ailesinin yakınları kaza mahallinde büyük üzüntü yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından soruşturma açıldı.