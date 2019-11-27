Genç kıza şantaj yapan adam buluşma yerinde böyle yakalandı! 27.11.2019 10:18

Kütahya'da, gönül ilişkisi yaşadığı bayandan şantajla 8-10 bin TL isteyen şüpheli, polis tarafından buluşma yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şantajla para isteyen şahsın yakalanma anı saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o anlar...