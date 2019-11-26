Haberler Video Aksaray'da kanser hastası kadın hastanenin 4'üncü katından atlayıp, intihar etti |Video

Aksaray'da kanser hastası kadın hastanenin 4'üncü katından atlayıp, intihar etti |Video

26.11.2019 17:46

Aksaray'da mesane kanseri ve diyaliz tedavisi gördüğü hastanenin 4'üncü katındaki pencereden atlayan Şevket B. (48), yaşamını yitirdi. Şevket B.'nin, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden bugün dahiliye servisi odasına alındığı belirtildi.


Olay, saat 14.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Bir süredir mesane kanseri ve diyaliz tedavisi gören Şevket B., yoğun bakım ünitesinden dahiliye servisindeki odaya alındıktan sonra, 4'üncü katta bulunan odasının penceresinden atladı. Beton zemine düşen Şevket B., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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