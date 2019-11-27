Adana'da otomobilin tamponundan yüzlerce kaçak telefon çıktı |Video 27.11.2019 10:47

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir otomobille kente yüklü miktarda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceğini tespit etti. Şüpheli bir aracı durdurup arama yalan ekipler, otomobilin tamponunda 270 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir otomobille kente yüklü miktarda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceğini tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, önlem aldığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanındaki uygulama noktasında şüpheli aracı durdurup arama yaptı.

Ekip, aracın arka tamponuna gizlenmiş 270 gümrük kaçağı cep telefonu buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.