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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Mart 2024, 00:06 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024, 00:14

Gaziantep’te trafikte silahlı çatışma: Mermiler otomobil ve evlere isabet etti

Gaziantep’te iki grup arasında trafikte başlayan tartışma seyir halindeyken silahlı çatışmaya dönüştü. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayda mermiler yoldaki araçlar ile evlere isabet etti.

Olay, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Duisburg Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 araçtaki şahıslar arasında trafikte başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olay sırasında 2 araçtan da rast gele çevreye ateş edildi. O sırada bölgede büyük korku ve panik yaşanırken ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralı kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde ise çevredeki pek çok araç ile bazı evlere mermi isabet ettiği tespit edildi.

Olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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