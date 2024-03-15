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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 21:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 23:08

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi ve 18 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİ USTA: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Karlıova- Erzurum karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 16 kişi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığını belirterek, "Erzurum'dan Bingöl istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü saat 19.45 sularında Karlıova ilçesi Sudurağı Köyü mevkiinde yoğun kar yağışı ve sis sebebiyle devrilmiştir. Kazada 16 vatandaşımız yaralanmış olup, hayati tehlikeleri olmamakla birlikte tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Kazaya üzülmekle beraber can kaybımızın olmaması tesellimizdir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, her birine acil şifalar diliyorum" dedi.

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