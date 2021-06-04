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FSM Köprüsü son dakika! Otomobil alev alev yandı..

FSM Köprüsü son dakika! Otomobil alev alev yandı..
04.06.2021 18:12
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstünde Edirne istikametinde bir otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobile müdahale için itfaiye ekibi sevk edildi.


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Sürücü tarafından yolun sağına çekilen araçtaki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç çevresinde güvenlik önlemi alınırken, köprü üzerinde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Köprüye Anadolu yakasından girişte uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

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