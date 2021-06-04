Bingöl’de dehşete düşüren olay! Ağaç dibinde insana ait kemik ve kıyafet bulundu

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında, ağaç dibinde insan ait kemikler ve kıyafet bulundu. 17 Nisan'dan beri kayıp olan Hasan Göçük'ün (81) ailesi, olay yerine gelerek, bulunan kıyafetlerin Göçük'e ait olduğunu öne sürdü.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren çoban, ağacın dibinde insana ait kemik, kıyafet, ayakkabı ve tespih buldu. Çobanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kemikler delil torbasına alınıp, DNA tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Ayrıca 17 Nisan'dan beri kayıp olan Hasan Göçük'ün ailesi, haberi alınca kemiklerin bulunduğu bölgeye geldi. Yakınları, bulunan kıyafetlerin Göçük'e ait olduğunu öne sürdü.

Ailenin beyanı üzerine bulunan kemiklerin Göçük'e ait olduğu değerlendiriliyor.