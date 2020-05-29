Fetih suresi dinle

29.05.2020 11:30

Bugün İstanbul’un fethinin 567. yılı kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Fetih Şöleni kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Bu gelişme üzerine Fetih suresi meali (Ayasofya Fetih suresi) ve okunuşu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Fetih Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamını haberimizde bulabilirsiniz.

Okuyan: İshak Danış

Meal: Ercan Demirel

Fetih Suresi de hicretin 6. yılında, Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra, bir gece Mekke yakınlarında, Cum'a suresinden sonra, Maide'den önce nazil oldu. 29 ayet olan sureye adını 1, 18 ve 27. ayetlerde geçen "fetih" kelimesinden almıştır. Sure de başlıca, hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye Antlaşması, cihat, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke'nin fethedileceği müjdesi konu edilir.