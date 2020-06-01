01.06.2020 11:02

Son dakika haberine göre koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin ilk adımları atılırken, mart ayından bu yana ara verilen uçak seferleri de yeniden başladı. THY'nin ilk uçuşu İstanbul-Ankara arasında yapıldı. Peki koronavirüs sonrası yeni dönem nasıl olacak? Uçuşlarda ne gibi önlemler alınacak? A Haber muhabiri ilk uçuşa katılarak o anları anlattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayında ara verilen uçak seferleri bugün yeniden başladı. THY, 2 ay sonra ilk uçuşunu İstanbul'dan Ankara'ya yapıyor. Uçaklarda virüs sonrası yeni dönemde neler değişti? Hangi tedbirler alındı? A Haber muhabiri ilk uçuşa katılarak detayları canlı yayında aktardı.