Çilek deneyi videosu doğru mu? Gerçekler ortaya çıktı! Meğer tüm dünyayı kandırmış...

28.05.2020 14:14

Bir TikTok kullanıcısının çekip, kaydettiği o video çileğe olan tüm bakış açımızı değiştirdi. Çilek deneyi ya da strawberry challenge olarak adlandırılan bu video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tuzlu suya atıldığında çileklerin içinden çeşitli böcekler çıktığını gösteren videolar mide bulandıran cinstendi. Ancak bu videonun altındaki gerçekler sonunda ortaya çıktı. İşte detaylar...

Herkes günlerce bu videoyu konuştu 'Strawberry challenge' ya da Türkçe adıyla 'Çilek deneyi'

Geçtiğimiz haftalarda TikTok kullanıcıları ABD'de #strawberrybugs isimli bir akım başlattı.

Kullanıcılar, tuzlu suya çilek atarak çileklerin içinden çıkan küçük böcekleri videoya kaydetti.

Durumu bazıları hoş karşılamazken, bazıları ise olayı çok normal buldu.

VİDEO YAYILINCA GERÇEĞİ PAYLAŞTI

Akım devam ederken paylaşılan bir video, Türkiye'de de gündem oldu. Ancak boyutu epey büyük böceklerin gözüktüğü bu videonun gerçeği yansıtmadığını, videoyu paylaşan TikTok kullanıcısı bizzat açıkladı.

Kullanıcı, tuzlu suya çilekleri attıktan sonra, bahçesinden çıkardığı böcekleri kaseye ekleyerek çileğin içinden çıkıyormuş gibi gösterdiğini belirterek, videonun bu kadar kişi tarafından izleneceğini düşünmediğini, ayrıca sahte olduğunun çok belli olduğunu açıkladı.

'sothisonetimei' kullanıcı adını kullanan genç kadın, açıklamasında şu sözlere yer verdi;

"Karantinadan çok sıkıldım ve çilek akımında sahte bir video yaptım çünkü akımı görünce komik olacağını düşündüm. O zaman sadece 2 bin takipçim vardı ve videonun böyle yayılacağını düşünmedim. Açıkçası görüntülerin çok sahte olduğu belliydi. Hiçbir böceği suda boğmadım, videodan sonra yaşayan böcekleri serbest bıraktım. Sizin gibi bir amacım yok beni takip eden sizsiniz ve bu benim hatam değil."

MEYVELERDEN KÜÇÜK BÖCEKLER ÇIKMASI OLAĞAN

Öte yandan uzmanlar, meyve ve sebzeler toprakta yetiştiği için, bazen meyve ve sebzelerin içinden küçük böcek ve larvalar çıkabileceğine vurgu yaptı.

Cornell Üniversitesi'nden entomolog Greg Loeb, "meyvelerinizde küçük organizmalar olması hoşunuza gitmese bile, bunun sağlığınıza bir zararı yok. Bu küçük böcekleri yemek sizi hasta etmeyecek" açıklamasında bulundu.