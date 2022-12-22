Haberler Yaşam Videoları Fatih’te 3 katlı ahşap binanın çatı katında televizyon patlaması sonucu yangın çıktı

Fatih’te 3 katlı ahşap binanın çatı katında televizyon patlaması sonucu yangın çıktı

Fatih’te 3 katlı ahşap binanın çatı katında televizyon patlaması sonucu yangın çıktı
22.12.2022 01:47 - Son Güncelleme: 22.12.2022 01:53

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:17
Hatay’da feci kaza. Kamyon ile...
Yaşam 01:19
Sivas'da yoğun kar her yer...
Yaşam 01:32
TIR ile seyir halindeyken...
Yaşam 02:35
Amasya’da kontrplak...
Yaşam 00:48
Meyve yüklü kamyon dereye...
Yaşam 00:54
500 bin TL dolandırılan şahsın...
Yaşam 04:05
Bağcılar'da doktora tekme...
Yaşam 01:32
Diyarbakır’da polis aracına...
Yaşam 01:57
Şüpheli otomobili durdururken...
Yaşam 04:25
Silahlı çatışmanın çıktığı...
Yaşam 03:27
İskenderun semalarında görülen...
Yaşam 00:34
Uşak’ta kamyonetle otomobil...

İtfaiye ekipleri apartmanda yaşayan daire sakinlerini tahliye etti. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda yaralı olmadığı öğrenildi. Yangın bugün saat 00.00 sıralarında Fatih Cibali Mahallesi, Haydar Bostanı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir ahşap binada çıktı. Binanın çatı katında televizyonun patlaması sonucu başlayan yangın hızla yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Tüm apartman tahliye edildi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye etti. Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis ekipleri çevredeki güvenliği sağladı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA