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Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
22.12.2022 08:39 - Son Güncelleme: 22.12.2022 08:39

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Olay, Samsun- Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Uslu (43) idaresindeki 55 FU 488 plakalı tır çevre yolunda yapımı devam eden İskilip Köprülü Kavşağı'nda yan yattı. Şans eseri olay yerinden geçen polis ekipleri tırın yanına gelerek sürücüsünün hareketsiz yattığını fark edince sürücünün nabzını kontrol ettiklerinde nabzının atmadığını gördü. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Remzi Uslu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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