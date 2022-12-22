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Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü

Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
22.12.2022 01:06 - Son Güncelleme: 22.12.2022 01:12

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Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Karaçağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Taka yönetimindeki 31 AKM 090 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KZ 147 plakalı kamyonla çarpıştı.

Yaşam Videoları

HATAY'ın Hassa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki Ahmet Taka ve Yaşar Sakin, hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından araçta sıkışan Taka ve Sakin'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Taka ve yanındaki Yaşar Sakin'in cansız bedenleri, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Taka ve Sakin'in cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

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