Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü

HATAY'ın Hassa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki Ahmet Taka ve Yaşar Sakin, hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından araçta sıkışan Taka ve Sakin'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Taka ve yanındaki Yaşar Sakin'in cansız bedenleri, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Taka ve Sakin'in cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.