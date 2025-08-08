Son Dakika
Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Heves Sokak’ta dün sabah işe gitmek için aracına binen Muammer Öztürk (48), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Eyüpsultan'da dün sabah saatlerinde, Akşemsettin Mahallesi Heves Sokak'ta 34 KOZ 634 plakalı aracına binerek işe gitmek üzere evinden çıkan Muammer Öztürk, hareket ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine müdahale
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneden acı haber
Öztürk'ün hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheliler aranıyor
Saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Adli kayıt bilgisi
Öztürk'ün, "güveni kötüye kullanma", "dolandırıcılık", "otodan hırsızlık", "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

