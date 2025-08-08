Eyüpsultan'da dün sabah saatlerinde, Akşemsettin Mahallesi Heves Sokak'ta 34 KOZ 634 plakalı aracına binerek işe gitmek üzere evinden çıkan Muammer Öztürk, hareket ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneden acı haber

Öztürk'ün hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheliler aranıyor

Saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Adli kayıt bilgisi

Öztürk'ün, "güveni kötüye kullanma", "dolandırıcılık", "otodan hırsızlık", "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.