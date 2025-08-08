Son Dakika
MEB usulsüzlükleri tespit etti neşteri vurdu! 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi
PODCAST CANLI YAYIN

Zeytinburnu'nda motosiklet yayaya çarptı! Sürücü yaşamını yitirdi | Video

Zeytinburnu 58. Bulvar’da 1 Ağustos’ta motosiklet yayaya çarptı. 22 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi'nde 1 Ağustos'ta, Hüseyin Okan Sonkaya (22) yönetimindeki motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Motosiklet devrilirken Sonkaya kafasını yol kenarındaki demir dubalara çarparak ağır yaralandı. Yaya kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Tedavi altındaki Sonkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç sürücünün cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Kaza kamerada
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Bunlar da Var

Esenyurt’ta bir taksici genç kıza yumruk atıp bayılttı: İşte o anlar
Esenyurt’ta bir taksici genç kıza yumruk atıp bayılttı: İşte o anlar
Anadolu Otoyolu'nda can pazarı! 10 yaralı!
Anadolu Otoyolu'nda can pazarı! 10 yaralı!
Nevşehir’de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Nevşehir’de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı
Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle