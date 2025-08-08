Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi'nde 1 Ağustos'ta, Hüseyin Okan Sonkaya (22) yönetimindeki motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Motosiklet devrilirken Sonkaya kafasını yol kenarındaki demir dubalara çarparak ağır yaralandı. Yaya kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Tedavi altındaki Sonkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç sürücünün cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Kaza kamerada

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.